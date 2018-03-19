بلدية الشوقية تنفذ حملة على سوق الأغنام بالكعكية

حسين العلي (صدى):

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملة رقابية على موقع سوق الأغنام بالكعكية وجميع المواقع واسواق الحراج ، لازالة أي ظواهر سلبيه قد تؤثر على سلامة الاصحاح البيئي .

وقال رئيس بلدية الشوقيه المهندس ممدوح بن محمد عراقي انه تم زيادة عدد الفرق الميدانيه التي تقوم بالجولات على مدار الساعه ، وتكثيف عملية الرقابه على الاسواق الغذائيه والحظائر ومحلات بيع اللحوم ، وقد نفذت الفرق الميدانيه مساء امس جوله على منطقة الحظائر وسوق المواشي وإلزام أصحاب الحظائر بنقل اغنامهم لداخل الحظائر وأصحاب سيارات نقل المواشي بأخلاء ساحة الدخول للمسلخ لتسهيل حركة سير مرتادي المسلخ ، كما تم الوقوف على منطقة بائعي الاعلاف والكراتين والفرش المستعمله بالعكيشية ، واخلائهم وإشعارهم بمراجعة قسم الأسواق خلال 24 ساعة لوجود بعض المخالفات ، وقد قامت فرق البلدية بإجراء عملية تنظيف عامة للمنطقه ورفع المخلفات وإزالة الحظائر العشوائية بسوق الأغنام بالكعكية وتنظيف جميع الحظائر بالكامل .

نفذ الحملة مدير إدارة الخدمات مشهور العويضي ومساعد رئيس قسم الأسواق نايف المالكي ومشرفي الفترة المسائية مروان بوقس ومعتز الغامدي وجميع مراقبي الفترة المسائية.

وأكد عراقي بأن البلدية تقوم خلال هذه الأيام بحملات مكثفة للتأكد تطبيق الاشتراطات الصحية ، مشيراً الى ان البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.