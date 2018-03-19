” كذب المنجمون ولو صدقوا ” .. عرافة بلغارية تتنبأ بمصير بوتين بعد أزمة الجاسوس

موسكو(صدى):

منذ أن تنبأت تلك العرافة الشهيرة العمياء ” باب فانجا ” بأحداث 11 سبتمبر، ظهور داعش، وكارثة ” تسونامي ” ، أصبحت من إحدى أشهر العرافات في العالم، والتي تحققت له أكثر من نبوءة على الرغم من وفاتها في عام 1996 عن عمر 85 عامًا.

ومع تزامن الإنتخابات الرئاسية الروسية، يبدو أن نبوءة ” بابا فانجا ” ستتحقق، فعندما توقعت مصير الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” أنه سيسيطر على العالم لمدة 40 عامًا.

تعود التفاصيل لعام 1979، خلال لقاء مع الكاتب والرسام الروسي فالنتين سيدورف، قالت له: ” كل شيء سوف يذوب، كما لو كان الجليد، يبقى شيء واحد فقط دون مساس هو مجد فلاديمير، مجد روسيا “.

مع العلم أن هذه العرافة البلغارية، قد تنبأت بمستقبل مجيد لروسيا مرة أخرى، وأنها ستكون القوة العظمى الوحيدة في العالم، كما تنبأت باستخدام الأسلحة النووية والحرب العالمية الثالثة.

والجدير بالذكر أن ” فانجا ” تعرف بـلقب “نوستراداموس البلقان ” ، حيث أنها أصيبت بالعمى في طفولتها بعد إعصار غريب، كما قدمت المئات من النبوءات خلال مسيرتها على مدار 50 عامًا، تحقق منها 85%.