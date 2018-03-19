” كذب المنجمون ولو صدقوا ” .. عرافة بلغارية تتنبأ بمصير بوتين بعد أزمة الجاسوس
منذ أن تنبأت تلك العرافة الشهيرة العمياء ” باب فانجا ” بأحداث 11 سبتمبر، ظهور داعش، وكارثة ” تسونامي ” ، أصبحت من إحدى أشهر العرافات في العالم، والتي تحققت له أكثر من نبوءة على الرغم من وفاتها في عام 1996 عن عمر 85 عامًا.
ومع تزامن الإنتخابات الرئاسية الروسية، يبدو أن نبوءة ” بابا فانجا ” ستتحقق، فعندما توقعت مصير الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” أنه سيسيطر على العالم لمدة 40 عامًا.
تعود التفاصيل لعام 1979، خلال لقاء مع الكاتب والرسام الروسي فالنتين سيدورف، قالت له: ” كل شيء سوف يذوب، كما لو كان الجليد، يبقى شيء واحد فقط دون مساس هو مجد فلاديمير، مجد روسيا “.
مع العلم أن هذه العرافة البلغارية، قد تنبأت بمستقبل مجيد لروسيا مرة أخرى، وأنها ستكون القوة العظمى الوحيدة في العالم، كما تنبأت باستخدام الأسلحة النووية والحرب العالمية الثالثة.
والجدير بالذكر أن ” فانجا ” تعرف بـلقب “نوستراداموس البلقان ” ، حيث أنها أصيبت بالعمى في طفولتها بعد إعصار غريب، كما قدمت المئات من النبوءات خلال مسيرتها على مدار 50 عامًا، تحقق منها 85%.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1257 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا حقيقة يبقى شيء واحد فقط دون مساس هو “جد فلاديمير هو مجد روسيا”هذه العرافة البلغارية قد تنبأت بمستقبل مجيد لروسيا مرة أخرى وأنها ستكون القوة العظمى الوحيدة في العالم واريخ روسيا مليء بالحروب يكاد يكون ثلثا زمن وجودها مليء بالحروب بدأ مع السويد حروب السويد استمرت من منتصف القرن السادس عشر إلى بدايات القرن التاسع عشر وأنتهت لمصلحة روسيافى النهاية ولكن وفقا لشروط معاهدة هامينا التي أبرمت في سبتمبر 1809 وتنازلت السويد عن جزر آلاند، وفنلندا ولابلاند وحتى أنهار تورتي ومونيو وفقدت السويد أكثر من ثلث أراضيها لمصلحة روسيا ولم تعد مركز قوة عظمى فى العام 1809.
خلال الحرب العالمية الأولى والتي أسفرت عن سقوط الإمبراطورية العثمانية كان لدى الإمبراطورية الروسية أيضا إمكانية السيطرة على القسطنطينية “اسطنبول ألان” ولكن لم تفعل ومن المفارقات أن الاتحاد السوفيتي لعب دورا مباشرا في تأسيس الجمهورية التركية وتحول الخلاف الممتد لقرون الى الدعم الاقتصادي والعسكري للرئيس التركي الأول كمال أتاتورك.
ومن بين الدول الأخرى التي لها تاريخ في خوض الحروب مع روسيا ألمانيا حيث خاضت الدولتان ثلاث حروب رئيسية اثنتان منها في الحربين العالميتين أنتهت جميعها لصالح روسيا.
خاضت الإمبراطورية الروسية الحروب ضد فرنسا عدة مرات بما في ذلك حرب التحالف الثالث (1805) وحرب التحالف الرابع (1806-1807) وحرب عام 812 وحرب القرم (1854-1856) كما خاضت روسيا والاتحاد السوفياتي أربع حروب ضد اليابان انتهت بأحتلال جزر يابانية عدة وشاركت ثلاث مرات في الصراعات العسكرية مع الصين.
رند[ عدد التعليقات: 8522 ] نشر منذ 1 ساعة
” كذب المنجمون ولو صدقوا ” والله ماعندها إلا الدجـة ، كل شششئ فـ كتاب فـ علم الغيب.
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[ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ]