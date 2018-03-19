” الزكاة والدخل ” تضبط أكثر من 3,500 مخالفة لنظام القيمة المضافة

سعيد العجل(صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الحملات الميدانية الخاصة بمتابعة التزام المنشآت بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، أسفرت عن تحرير 3542 مخالفة في مختلف مناطق المملكة، وذلك منذ بدء تطبيق الضريبة في مطلع شهر يناير وحتى نهاية شهر فبراير الماضيين.

وأضافت الهيئة أن الحملات التي نفذتها الهيئة بناءً على بلاغات واردة من أفراد المجتمع وكذلك زيارات فريق الهيئة التفقدية المستمرة للمنشآت التي تجاوز عددها 10 آلاف زيارة شملت المراكز التجارية، محطات الوقود، المحلات التجارية، محلات الأجهزة الإلكترونية، محلات الذهب، الصيدليات، المستوصفات والمستشفيات، الفنادق، والشقق المفروشة.

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المخالفات التي وقعت فيها المنشآت شملت عدم تسجيل المنشأة في نظام ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة على الرغم من خضوعها للضريبة، وإصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، إضافة إلى زيادة نسبة الضريبة عن 5%، وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن 28% من إجمالي المخالفات كانت في منطقة مكة المكرمة، و 19% منها جاءت في منطقة الرياض، في حين كانت 13% من المخالفات بالمنطقة الشرقية، وتوزعت النسبة المتبقية البالغة 40% من مخالفات ضريبة القيمة المضافة على باقي مناطق المملكة.