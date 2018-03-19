ارتفاع جماعي للعملات الرقمية.. والقيمة الإجمالية تتعافى

عادل الحربي(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ارتفاعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الاثنين، حيث تعافت من أدنى مستوياتها في شهر ونصف خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.40% إلى 8310 دولار، في الساعة الـ09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست أدنى مستوى لها منذ السادس من فبراير أمس الأحد عند 7370 دولار.

كما صعدت ” إثريوم ” بنسبة 1.75% إلى 548 دولارًا، وزادت ” الريبل ” بنسبة 1.45% إلى 67 سنتًا، فيما ارتفعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.35% إلى 936 دولارًا.

وتعافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من أدنى مستوياتها منذ السادس من فبراير الذي سجلته أمس عند 280 مليار دولار، لتسجل اليوم 318 مليار دولار.