بالفيديو.. بماذا أجاب الأمير محمد بن سلمان عن الشيء الذي سيوقفه عن الإصلاحات؟
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أن الموت فقط هو الذي سيمنعه من مواصلة حركة الانفتاح الذي يقودها.
جاء ذلك في لقاء بثته قناة “ CBS “ ضمن برنامج ” 60 دقيقة ” ، حيث سألته المذيعة ” أنت تبلغ من العمر 32 عاماً ويمكنك حكم هذا البلد 50 عاماً قادمة ” .
من جانبه، ردَّ سمو ولي العهد عليها، قائلاً : ” الأعمار بيد الله، وهو الذي يعلم إلى متى سأعيش، في حال سوف أعيش ٥٠ سنة قادمة أو لا، لكن إن جرت الأمور بشكل طبيعي، فهذا هو المتوقع ” .
وتابعت المذيعة : ” هل من شيء يستطيع إيقافك؟ ” ، فجاء رد سموه قائلاً : ” الموت فقط ” .
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mutrafi-h[ عدد التعليقات: 388 ] نشر منذ 3 ساعات
كن مع الله ولا تبالي الله هو خالق الكون ومسير الامور استراتيجية مدعمه بايدلوجيات ربانيه ,ان الله يحب المتوكلين لكل عهد رجاله حمى الله ولى العهد وثبت خطاه, نتمنى حرب على البطاله وخلق الوظائف الوطن بحاجه الى ابنائه.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 3 ساعات
انت املنا بعد الله يا سيدي المعظم
متقاعد[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظكم