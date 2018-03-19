بالفيديو.. بماذا أجاب الأمير محمد بن سلمان عن الشيء الذي سيوقفه عن الإصلاحات؟

نايف السالم(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أن الموت فقط هو الذي سيمنعه من مواصلة حركة الانفتاح الذي يقودها.

جاء ذلك في لقاء بثته قناة “ CBS “ ضمن برنامج ” 60 دقيقة ” ، حيث سألته المذيعة ” أنت تبلغ من العمر 32 عاماً ويمكنك حكم هذا البلد 50 عاماً قادمة ” .

من جانبه، ردَّ سمو ولي العهد عليها، قائلاً : ” الأعمار بيد الله، وهو الذي يعلم إلى متى سأعيش، في حال سوف أعيش ٥٠ سنة قادمة أو لا، لكن إن جرت الأمور بشكل طبيعي، فهذا هو المتوقع ” .

وتابعت المذيعة : ” هل من شيء يستطيع إيقافك؟ ” ، فجاء رد سموه قائلاً : ” الموت فقط ” .

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