مكاتب تأجير السيارات تهرب من الغرامات بإغلاق أبوابها

علي القحطاني(صدى):

لجأت بعض مكاتب تأجير السيارات إلى إغلاق أبوابها في أول أيام التوطين؛ حيث أوصدت 50% منها أبوابها خوفًا من رصد غرامات عليها حال مخالفتها.

وفي السياق نفسه، أجرى مفتشو وزارة العمل جولات تفتيشية ورقابية على مكاتب تأجير السيارات للتأكد من تطبيقها قرار التوطين، بينما اتضح أن المكاتب لم تلتزم بتوطين مهنة الاستلام والتسليم؛ حيث برر أصحاب المكاتب ذلك لعدم وجود خبر لدى الشباب السعودي بها.

ومن الجدير بالذكر، أن المهن التي يتضمنها قرار التوطين هي: الاستلام والتسليم، والمحاسبة، والإشراف، والمبيعات؛ كما أكدت وزارة العمل أنها تقدم برامج لدعم الشباب؛ لكي يصبحوا قادرين على العمل بها.