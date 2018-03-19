مكاتب تأجير السيارات تهرب من الغرامات بإغلاق أبوابها
لجأت بعض مكاتب تأجير السيارات إلى إغلاق أبوابها في أول أيام التوطين؛ حيث أوصدت 50% منها أبوابها خوفًا من رصد غرامات عليها حال مخالفتها.
وفي السياق نفسه، أجرى مفتشو وزارة العمل جولات تفتيشية ورقابية على مكاتب تأجير السيارات للتأكد من تطبيقها قرار التوطين، بينما اتضح أن المكاتب لم تلتزم بتوطين مهنة الاستلام والتسليم؛ حيث برر أصحاب المكاتب ذلك لعدم وجود خبر لدى الشباب السعودي بها.
ومن الجدير بالذكر، أن المهن التي يتضمنها قرار التوطين هي: الاستلام والتسليم، والمحاسبة، والإشراف، والمبيعات؛ كما أكدت وزارة العمل أنها تقدم برامج لدعم الشباب؛ لكي يصبحوا قادرين على العمل بها.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 54 دقيقة
التجار كذابين الموضوع ليس خبره
انا محامي عدة شركات تأجير سيارات والله اغلب شركات تأجير السيارات تستر على اجانب مقيمين خارج المملكة ويديرها لهم عماله من جنسياتهم مقيمين بالمملكة بأسماء سعوديين يعني التاجر السعودي بالاسم فقط
لذلك التجار يصرون على الاجنبي لأنه لا يملك القرار ولو تمت السعوده يضطر لإغلاق منشأته لأن الاجنبي لا يقبل ان يدير عمله سعودي