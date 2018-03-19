تراجع أسعار النفط في ظل ارتفاع منصات التنقيب الأمريكية

واشنطن(صدى):

شهدت أسعار النفط تراجعًا في مستوياتها خلال تعاملات، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع عدد منصات التنقيب في الولايات المتحدة الأمريكية والمخاوف المتعلقة به.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.41% إلى 65.94 دولار للبرميل، في الساعة الـ08:54 صباحًا بتوقيت مكة، كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.43% إلى 62.07 دولار.

وكانت بيانات شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” ، أعلنت ارتفاع عدد منصات التنقيب الأمريكية في الأسبوع المنتهي في الـ16 من مارس بمقدار 4 منصات ليصل عددها الإجمالي إلى 800 منصة، ما يعزز المخاوف من عرقلة جهود أوبك لتقليص فائض المعروض.