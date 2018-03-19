إيداع 1.9 مليار معاشات وبدل غلاء معيشة لـ 920 ألف مستفيد

عادل الحربي(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الأحد، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب في حسابات المستفيدين والمستفيدات، التي تشمل المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد، كما تضمنت بدل غلاء المعيشة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصّص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأشار وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي؛ إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي تمّ إيداعها للمستفيدين والمستفيدات، بلغ ملياراً وتسعمائة مليون ريال تقريباً، مبيناً أن عدد المستفيدين والمستفيدات الذين تمّ إيداع المبالغ المالية في حساباتهم للشهر الحالي بلغ 920809 مستفيدين، حيث تمّ إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.

تفصيلاً؛ بلغت المعاشات الضمانية للمستفيدين 1.309 مليار ريال، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 183 مليون ريال، بينما تمّ صرف 96 مليون ريال لسداد جزءٍ من فواتير الكهرباء، إضافة إلى 312 مليون ريال بدل غلاء معيشة.