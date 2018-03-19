كيم كارداشيان تهدد زوجها بإبعاد أطفاله عنه

نورة الشهري(صدى):

تداولت المواقع الفنية شائعة جديدة بخصوص نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” ، والتي تهدد فيها زوجها مغني الراب الشهير ” كاني ويست “، بإبعاد أطفاله عنه.

حيث أن الشائعة بدأت في الانتشار، عندما بدأت كيم بتهديد كاني بعد رؤيته من جديد لأطفالهما، وذلك لأنها قد سئمت من فكرة ” الوالد الغائب ” لذلك أعطت له إنذارًا مخيفًا.

مع العلم أن كيم هي أم لثلاثة أطفال، لذلك أخبرت كاني أنه إذا لم يلتزم بمهامه كـ ” أب ” سيتم الطلاق بينهما ولن يرى أبداً أبناءه من جديد.