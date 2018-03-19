  • الإثنين 19

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. كيم كارداشيان تهدد زوجها بإبعاد أطفاله عنه

كيم كارداشيان تهدد زوجها بإبعاد أطفاله عنه

كيم كارداشيان تهدد زوجها بإبعاد أطفاله عنه
نورة الشهري(صدى):

تداولت المواقع الفنية شائعة جديدة بخصوص نجمة تليفزيون الواقع ” كيم كارداشيان ” ، والتي تهدد فيها زوجها مغني الراب الشهير ” كاني ويست “، بإبعاد أطفاله عنه.

حيث أن الشائعة بدأت في الانتشار، عندما بدأت كيم بتهديد كاني بعد رؤيته من جديد لأطفالهما، وذلك لأنها قد سئمت من فكرة ” الوالد الغائب ” لذلك أعطت له إنذارًا مخيفًا.

مع العلم أن كيم هي أم لثلاثة أطفال، لذلك أخبرت كاني أنه إذا لم يلتزم بمهامه كـ ” أب ” سيتم الطلاق بينهما ولن يرى أبداً أبناءه من جديد.

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *