إحباط عملية توزيع 1200 وثيقة مزورة بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت إدارة دوريات الأمن، بمحافظة جدة، ممثلة في شعبتها السرية، من إحباط عملية توزيع 1206 وثائق مزورة، تنوعت ما بين ” الهوية الوطنية، هوية مقيم وزائر، رخص قيادة، كروت صحية ” .

ورصدت الدوريات وافد بحي الكندرة، تم الاشتباه به لعدة معطيات؛ ليتم إيقافه وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 إقامة مزورة، وبمواجهته بالأسئلة من قبل رجال الدوريات، أرشد عن بقية رفاقه؛ ليتم تحديد موقع الوكر، والذي اخضع على الفور لعملية المتابعة، والرصد حتى تم اكتمال وصول جميع أفراد العصابة.

يُذكر أن الدوريات كشفت وكر التزوير، الذي يديره خمسة وافدين، من الجنسية الهندية، في العقد الثالث والرابع والخامس، من العمر بشكل سري، داخل عمارة سكنية بحي الكندرة، جنوب المحافظة.