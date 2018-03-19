بعد توثيق مواطن للإعتداء.. شرطة الرياض تطيح بشبان إعتدوا على عمالة

سعيد العجل(صدى):

ألقت ‏شرطة منطقة الرياض ‏القبض على 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر قاموا بالاعتداء على مقيم، وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية بحي السلي.

وقالت شرطة الرياض في بيانٍ لها اليوم أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، المتضمن توثيق مواطن لحالة اعتداء على مقيم ، وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية بحي السلي شرق العاصمة الرياض ، فقد تلقت دوريات الأمن عند الساعة (٤.٤٥) من فجر يوم الأحد الموافق 23/6/1439 بلاغاً من أحد المواطنين عن تعرض وافدين للاعتداء والسلب بالقوة. حيث سلب من الأول هاتفه المحمول ، ومن الثاني مبلع200يال ومحفظته الشخصية.

وأضاف تم على الفور الانتقال ومباشرة الحادث وضبط البلاغ وإسعاف المعتدى عليهم، وبالتحري عن الجناة وحصر المشتبه في تورطهم بارتكاب الحادثة، ورغم شح المعلومات الأولية – المستقاة من المبلغ والمعتدى عليهم – فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة بفضل الله من تحديد هوية الجناة، وعددهم ثلاث سعوديين في العقد الثاني من العمر، والقبض عليهم في كمين محكم .

وبسماع أقوالهم أقروا بما نست إليهم كما أقروا ارتكاب حادثة سلب مماثلة على أحد الوافدين بحى المنار- في يوم إرتكابهم للحادثة الأولى – مستخدمين سيارة قاموا بسرقتها لهدا الفرض ثم تخلصوا منها بعد الفراغ من جريمتهم ، وتم إيقافهم و إشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.