نجاح 7 عمليات بالمنظار في مستشفى أملج

محمود البلوي(صدى):

أجرى فريق طبي من مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، يوم أمس الأول ،سبعة عمليات مرارة بالمنظار اثنين من المرضى تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما، وتكللت العمليات السبع بالنجاح وحالة المرضى الصحية جيدة.

وقام بإجراء العمليات رئيس أقسام الجراحة والعمليات استشاري جراحة الأورام والمناظير والروبوت بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور سامي العصاري، يساعده فريق طبي وفني.

ومن جانبه أوضحت صحة تبوك أن إجراء مثل هذه العمليات يأتي في إطار التخفيف على المرضى من عناء السفر والتكاليف والحد من معاناتهم في انتظار المواعيد والتحويلات الى المستشفيات المرجعية بالمنطقة .

جدير بالذكر أن مستشفى أملج يعد من المستشفيات الحديثة بمنطقة تبوك وتبلغ سعته السريرية 100 سرير , وقد أجرى المستشفى خلال العام الماضي 2101 عملية جراحية في حين تم اجراء 41 عملية جراحة يوم واحد .