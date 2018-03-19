الأحوال المدنية: تصوير الهوية مخالف للأنظمة

عادل الحربي (صدى):

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن تصوير الهوية الوطنية للعملاء من قِبل بعض شركات الشحن، يعتبر مخالفة للأنظمة.

وأوضح الحساب الرسمي للأحوال المدنية بتويتر ،ذلك ردًا على استفسار من أحد المغردين لخدمة العناية بالعملاء : ” هل يحق لموظف إحدى الشركات التي تعمل بإرسال إحدى الشحنات المطالبة بصورة من الهوية الوطنية لهم؛ إذ أفادني موظف الشحن بأن الصورة نرسلها للجمارك. هل يحق لهم أخذ الصورة أم لا؟ وفي أي جهة أرفع شكوى؟ “.

ليرد الحساب الرسمي بقوله: “تصوير الهوية مخالف للنظام، فقط يتم الاطلاع عليها، وتدوين البيانات، وإعادتها لحاملها “.