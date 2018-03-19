الأميرة ريما بنت بندر: ولي العهد يعمل 24 ساعة لتحقيق رؤية 2030

علي القحطاني (صدى):

علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الرئيس للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة، على استغراب مذيعة الـ “سي بي اس ” وقولها ” لقد تفاجئت بالوتيرة التي يعمل بها الملك سلمان”، قائلة : ” ولي العهد الأميرمحمد بن سلمان يقضي 24 ساعة في العمل من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 “.

وقالت الأميرة : ” أنا لست متفاجئة من وتيرة قيامه بذلك، ولكن بالتفاصيل التي تتضمنها، فنحن لسنا مجتمعا تعود على أن يحدد يوما معينا للقيام بشئ محدد “.

وأوضحت قائلة : ” في الواقع لدينا نظام تتبع نقوم بتحديثه شهريًا، ماذا حققنا من تقدم؟ ماذا حققنا من أرقامنا”.