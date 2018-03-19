إجراءات صارمة في انتظار لصوص الرمال

نايف السالم(صدى):

أكدت بلدية غرب الدمام على تطبيق إجراءات صارمة في حق من يتم ضبطهم في عمليات نهل الرمال، متوعدة بتطبيق أقصى العقوبات والإجراءات عليهم، في خطوة تهدف للحد من نهل الرمال، والتي ينتج منها أضرار اقتصادية وبيئية.

وكانت البلدية قد فرضت غرامات فاقت قيمتها مليون ريال على لصوص الرمال خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، إثر 42 حملة نفذتها خلال هذه الفترة، ضبطت من خلالها 342 معدة من شاحنات وشياول مخالفة، منها 41 شيولاً تم حجزها.