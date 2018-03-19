1500 عائلة فلسطينية تحت حصار قوات النظام السوري

دمشق(صدى):

تواجه أكثر من 1500 عائلة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين حصارًا مشددًا من قبل قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لها علاوة على استهدافه بالصواريخ وقذائف الهاون.

ويواصل نظام الأسد قطع الماء والكهرباء عن مخيم اليرموك ويمنع إدخال المواد الغذائية والطبية وغيرها ويُحظر على الأهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية.

في حين أدى القصف المتكرر والحصار المستمر إلى توقف جميع مشافي ومستوصفات المخيم عن العمل وقضى على إثرها عدد من الكوادر الطبية بسبب قصف الطائرات وقذائف الهاون.