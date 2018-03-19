الحالة لازالت حرجة..التحقيق في تسبب مجمع طبي بدخول معلمة في غيبوبة

نايف السالم(صدى):

على خلفية اتهام مواطن مجمعا طبيا خاص بمكة المكرمة، بالإهمال الطبي والتسبب في دخول شقيقته بغيبوبة.

كشف الشقيق أن المجمع قام بالتشهير بحالة أخته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه بصوب توكيل محامي لمقاضاة المجمع لتشهيره بأخته، وسلم التسجيلات التي تناقلتها وسائل التواصل إلى شرطة مكة المكرمة.

ومن جانبه أكد مدير الشؤون الصحية بمكة المكرمة، بدء فتح التحقيق في الواقعة ومعرفة كافة الإجراءات اللازمة حيالهم، مؤكدًا أنه تم منع الطبيب المباشر للحالة من السفر.

ولازالت حالة المعلمة حرجة في العتاية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز في الزاهر.

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