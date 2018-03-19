زوج شجاع يعتذر لزوجته على الفيس بوك معترفًا بخطأه

واشنطن(صدى):

حصل منشور لزوج أمريكي على أكثر من 100 ألف إعجاب بموقع ” فيس بوك ” بعد اعتذاره لزوجته، معترفًا بانه ظلمها عندما اتهمها بعدم الاهتمام به وأنها ضعيفة ولا تتحمل المسؤولية.

وقال الزوج في منشوره إنه أساء إليها عندما وصفها بـ ” الضعيفة “، في حين أنها كانت طوال الوقت قوية وصلبة.

وتحدث عن جهودها تجاه طفليهما بعد الولادة، فهي تعمل لساعات طويلة، وتسهر من أجلهما.

ووجه الشكر لله على وجود زوجته في حياته، وعلى كل المراحل التي مروا بها في حياتهما الزوجية، وعلى قوتها التي كان أعمى لكي لايلحظها.