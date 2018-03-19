مشروب يرفع معدل ذكاء طفلك وتركيزه أثناء المذاكرة

متابعات(صدى):

لا شك في أن التغذية السليمة من العوامل المهمة التي تساعد على رفع معدل التركيز والتفوق، وكثيرا ما تبحث الأمهات عن أطعمة ومشروبات تساهم في تركيز أطفالهن وخوض فترة الامتحانات بسهولة ويسر وتفوق.

ومن المشروبات التي ينصح بها خبراء التغذية لزيادة نسبة التركيز، مشروب التفاح بالزنجبيل.

ويتكون المشروب من : ثمرة تفاح أخضر، وربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون، ونصف ليمونة، وملعقة صغيرة عسلو 3/4 كوب لبن جوز هند.

وقومي بضرب كافة المكونات حتى تتجانس تماما ثم ضعي العسل في الخلاط على مزيج التفاح واخلطي المكونات جيدًا وقدميه لطفلك بين الوجبات.