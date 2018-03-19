بالفيديو.. ” المنيع ” يوضح سبب ظهور أثر السجود بجباه الرجال وليس النساء

علي القحطاني (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، أن السبب في ظهور آثر السجود في جباه الرجال أكثر من النساء هو كيفية سجود كل منهما.

وأوضح الشيخ المنيع في برنامج ” يستفتونك ” ، أن الرجال يباشرون الأرض مباشرة كاملة خلال الصلاة، لكن النساء يصلين في مصلى، لذا لايكون هناك أثر للسجود لديهن.

وقال المنيع في لقائه : ” في الواقع نحن شاهدنا أمهاتنا وجداتنا وهن يصلين على الأرض ورأينا آثار السجود في جباههن “.