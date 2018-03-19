تأجيل التحقيق مع نتنياهو في ” الفساد ” بسبب الإنفلونزا

تل أبيب(صدى):

أجلت الشرطة الإسرائيلية التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته في قضية الفساد المعروفة إعلاميًا بـ ” الملف 4000 “؛ الذي كان من المقرر إجراءه اليوم الأثنين، وذلك لإصابة نتنياهو بالإنفلونزا.

كان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي بعث صباح أمس الأحد، برسالة إلى الشرطة، طالب فيها بإرجاء التحقيق مع نتنياهو لحين شفاءه من نوبة البرد القاسية.

ويخوض نتنياهو وزوجته جولات من التحقيقات، وفي الجولة السابقة بدا رئيس الوزراء واثقًا من محاميه، لكنه لم ينجح في تفنيد الاتهامات الموجهة إليه، أو على الأقل سد ثغرات اتهامه.