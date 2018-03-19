الإمارات: قطر منصة للإرهاب ودعم العنف

ابو ظبي(صدى):

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أن قطر تمثل إحدى منصات دعم العنف، موضحًا أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو تغير النهج القطري نحو العديد من قضايا الارهاب والتطرف وعودة الدوحة إلى الصف العربي.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد في كلمته بمؤتمر في القاهرة: ” إننا أمام تحديات وفرص لذا يجب علينا اغتنام الفرص ومواجهة التحديات، والتي أعتبر أن من أبرزها انتشار التطرف والإرهاب والكراهية وإفساد العقول، وللأسف فإن من منصات ذلك دولة قطر، فإذا كانت قطر تريد أن تغير من سياساتها فإننا جميعا سنكون سعداء بعودة قطر للصف العربي “.

وأضاف : ” سنرحب بعودة قطر للعرب إذا أرادت تغيير نهجها، ولكنها إذا أرادت الاستمرار في هذا النهج فلا حاجة لتغيير هذه السياسة، وهذا ما تعاهدنا وتوافقنا عليه.”