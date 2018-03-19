جامعة تمنع استخدام الطالبات لـ ” أوبر ” إلا بموافقة ولي الأمر

نايف السالم(صدى):

في قرار وصفته بالإجراء التنظيمي، اشترطت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، على طالباتها إحضار موافقة ولي الأمر على ركوب سيارات الأجرة والنقل بالتطبيقات الذكية لشركتي أوبر وكريم.

ومنعت الجامعة دخول سيارات الأجرة والنقل الإلكتروني لحرم الجامعة من دون تصريح، لتقنين الدخول والخروج من وإلى الجامعة.

وأثار القرار جدلًا واسعًا في أوساط الطالبات اللاتي اعتدن على استخدام تلك التطبيقات في حال تعذر حضور سياراتهن الخاصة.

وألزمت الجامعة طالبتها في مختلف الكليات بوضع ملصق لشعار الجامعة في الزجاج الأمامي للسيارة الخاصة بالطالبة، كما وجهت بمنع دخول أي سيارة لا تحمل الملصق الرسمي للجامعة.