القبض على حدث بعد هروبه من ملاحظة الباحة بنصف ساعة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكن حدث عمره 16 عاما من الهرب من دار الملاحظة الاجتماعية بالباحة، لكن الجهات الأمنية سرعان ما ألقت القبض عليه خلال نصف ساعة.

وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة، أنه أثناء هروب الحدث، عثر على سيارة ولاذ بها فارًا، لكن صادفته الدوريات الأمنية مما أدى إلى ارتباكه واصطدامه بعمود إنارة وتم إلقاء القبض عليه.

وتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن الحدث بصحة جيدة وتم إعادته إلى الدار مرة أخرى.