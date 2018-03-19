دراسة: ماكينة القهوة ” مستعمرة للجراثيم “

متابعات(صدى):

أكدت دراسة ألمانية أن ماكينات القهوة تحتوي على آلاف الجراثيم والبكتيريا، خصوصًا في خراطيم المياه، وفي فوهات خروج القهوة من الماكينة، وفي خزان المياه، واصفة إياها بأنها ” مستعمرات للجراثيم “.

وعثر الباحثون القائمون على الدراسة على أغشية تحتوي مستعمرات من البكتيريا في ماكينات القهوة، وهي مستعمرات لا تتواجد إلا في مغاسل المياه فقط.

ولكي تتمكن من تنظيف الماكينة بشكل صحي عليك بتجديد الماء يوميًا في خزان المياه بها قبل الاستعمال، وغسل خزان القهوة بعد كل استعمال.