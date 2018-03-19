بالفيديو..هكذا يقضي ولي العهد أمسيات العمل بقصر عرقة

عادل الحربي (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – مقدمة برنامج 60 دقيقة التي أجرت معه اللقاء بقناة ” سي بي إس ” الأمريكية، في مكتبه بقصر عرقة بالرياض، موضحًا كيف يقضي أمسيات العمل وكيف تكون اجتماعاته مع الوزراء.

وأوضح ولي العهد أنه يقضي معظم أمسياته في القصر من بعد الظهر حتى أوقات متأخرة من الليل، مقدما اعتذاره إلى المذيعة نورا أودونيل إن كان المكان غير مرتب فأجابت فورًا بالنفي فهو مرتب للغاية.

واصطحب ولي العهد المذيعة لاجتماع مع الوزراء، حول الاستثمارات العامة، موضحا كيفية التعامل والنقاش والحوار بينه وبين الوزراء.