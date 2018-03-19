بعد وصفه للمرأة بـ ” ربع عقل ” ..أمير عسير يوجه بإعادة الحجري للدعوة

محمد بن طحيطح(صدى):

بعد وصفه للمرأة بأنها بـ ” ربع عقل ” ..أمير عسير يوجه بإعادة الشيخ الحجري للدعوة

بعد إيقافه قرابة الـ 6 أشهر عن جميع الأنشطة الدعوية والإمامة والخطابة ، أكدت مصادر مطلعة أنه صدر توجيه من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ،بإعادة الشيخ سعد الحجري، مفتي المنطقة، إلى ناشطه الدعوي.

ونشرت ” صدى ” في وقت سابق عن توجه أمير منطقة عسير بمنع الشيخ الحجري، من الإمامة والخطابة بعد إثارته للرأي العام خلال محاضرة ألقاها في أحد الجوامع التابعة لمحافظة خميس مشيط، ووصفه للمرأة بأنها بربع عقل.

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