ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد الإسباني، فوزا كبيرا على ضيفه جيرونا 6-3 ، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا.وسجل كريستيانو رونالدو سوبر هاتريك فى الدقائق 11 و47 و64 و92، بينما سجل هدفي الفريق الملكي الآخرين كل من لوكاس فاسكيز وجاريث بيل فى الدقائق 59 و86 على التوالي.

وجاءت أهداف جيرونا عن طريق كريستيان ستواني فى الدقائق 29 و67 وأضاف خوان لوبيز الثالث في الدقيقة 88.

وبذلك يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 43 نقطة في المركز السابع.