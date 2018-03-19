بالصور..حلاق يرسم محمد صلاح على رؤوس محبيه

القاهرة(صدى):

عُرف الحلاق المصري وليد مكرم بإبداعه ، فهو لم يكتفي بحلاقة الرؤوس فقط، بل أبدع في رسم صور المشاهيرعلى رؤوس محبيهم.

وبدأ مكرم في رسم الفنان كاظم الساهر ،وكوكب الشرق أم كلثوم ، لكن الشخصية الأبرز التي أصبحت قدم الخير عليه هو اللاعب الدولي المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

ويؤكد الحلاق المبدع أنه لا يتقاضى أجرا إضافيا على هذه القصات بل يحصل على أجره الطبيعي مضيفا أنه يرسم المشاهير وعلى رأسهم محمد صلاح عن حب وعشق دون رغبة في الحصول على البهرجة الإعلامية أو جني المال.