تطبيق جديد يجبرك على الإقلاع عن التدخين نهائيا

متابعات(صدى):

تعتبر مشكلة التدخين مشكلة عامة بجميع أنحاء العالم، وهي عادة تتسبب في حصد أرواح البشر بأعداد ضخمة سنويًا، وهو الأمر الذى جعل العلماء يتجهون لإبتكار وسائل لمساعدة البشر على الإقلاع عن التدخين.

ومع استمرار التطور التكنولوجي، تم تدشين تطبيق اسمه ” FITSMOKE “، الذي يتم ربطه بعلبة سجائر الكترونية والجوال.

ولا يتم فتحها إلا بعد توقيت يتم ضبطه من خلال التطبيق المتصل بالعلبة، الأمر الذى يقلل من الإفراط فى تدخين السجائر، ومع اجتياز كل مرحلة يصبح فارق التوقيت بين كل سيجارة والأخري أطول، حتى يقلع المدخن نهائيًا عن السجائر.