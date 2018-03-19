” جيلي عانى من الإسلام المتشدد ” ..ننشر تصريحات ولي العهد كاملة في لقاءه مع ” سي بي إس “

عادل الحربي (صدى):

بدأ بث اللقاء التلفزيوني الذي أجرته شبكة CBS News الأمريكية مباشرة، مع صاحب السمو الملكي ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال ولي العهد خلال اللقاء : ” أمامنا الكثير من التحديات، والتحدي الأكبر الذي يواجهنا هو أن يؤمن الشعب بما نقوم به “.

وفي سياق آخر أوضح سموه أن أسامة بن لادن جند 15 سعودياً وكان هدفه واضح ووفقاً لوثائق وكالة المخابرات المركزية والتحقيق في الكونغرس ، مضيفا : ” إنه كان يريد أن يصنع انشقاقاً بين الشرق والغرب وبين السعودية و أمريكا “.

وتابع قائلا : ” لقد نجحنا كثيراً خلال السنوات الأخيرة في معالجة الانشقاق الذي خلقه بن لادن في الغرب “.

وردا على سؤال المذيعة “هل هذه السعودية الحقيقة ” أجاب سموه : بالتأكيد لا هذه ليست المملكة العربية السعودية الحقيقية ، أطلب من المشاهدين استخدام هواتفهم الذكية لمعرفة ذلك. ويمكنهم البحث في جوجل ، السعودية في السبعينيات والثمانينيات ، وسوف يرون السعودية الحقيقية بسهولة في الصور.

واستكمل سموه: ” بعد عام 1979 ، كنا ضحايا ، ولاسيما جيلي الذي عانى من هذا الأمر بشكل كبير “في إشارة إلى الإسلام المتشدد أو غير المتسامح “.

وردا على سؤال المذيعة “هل هذه السعودية الحقيقة ” أجاب سموه : بالتأكيد لا هذه ليست المملكة العربية السعودية الحقيقية ، أطلب من المشاهدين استخدام هواتفهم الذكية لمعرفة ذلك. ويمكنهم البحث في جوجل ، السعودية في السبعينيات والثمانينيات ، وسوف يرون السعودية الحقيقية بسهولة في الصور.

وأضاف ، لقد كنا نعيش حياة طبيعية للغاية كما هو الحال في بقية دول الخليج، والنساء كن يقدن السيارات وكانت هناك دور للسينما والنساء يعملن في كل مكان، كنا أناس طبيعيين نتطور كأي بلد آخر في العالم حتى أحداث عام 1979.

وعن المناهج الدراسية : ” إلى حد كبير تم غزو المدارس السعودية من قبل العديد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين ، هناك بعض العناصر المتبقية، ولكن خلال فترة قصيرة سيتم التخلص منها تماما “.

وفي نهاية اللقاء سألت المذيعة : هل من شيء يستطيع إيقافك ؟، فأجاب سموه : ” الموت فقط “.