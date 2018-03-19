إصابة مواطن إثر سقوط شظايا مقذوف حوثي على نجران

تركي السالم(صدى):

سقطت شظايا مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية على أحد الأحياء السكنية بمدينة ‫نجران مساء أمس الأحد، أسفر عنه إصابة مواطن.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن رجال الدفاع المدني باشروا الأحد بلاغًا عن سقوط شظايا مقذوف عسكري، أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران؛ ما أدى لإصابة مواطن.

و تم نقل المصاب إلى المستشفى، ومباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.