بوتين: اتهام روسيا بقتل الجاسوس هراء

موسكو(صدى):

قال الرئيس الروسي, فلاديمير بوتين, مساء الأحد، إنه من الهراء الاعتقاد بأن موسكو سممت الجاسوس الروسي السابق ” سيرجي سكريبال ” وابنته اللذين يرقدان في حالة حرجة في مستشفى بريطاني.

وصرح بوتين بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية: بأن ” إذا اعتقد أحد أن شخصا ما في روسيا يسمح لنفسه بالقيام بهذه الأمور قبيل الانتخابات وكأس العالم لكرة القدم هو أمر لا معنى له ومجرد هراء ” .

وأضاف إن روسيا لا تمتلك غاز الأعصاب الذي يقول مسؤولون بريطانيون إنه استخدم في الهجوم وإنه إذا كان هذا الغاز قد استخدم فسوف يسقط المزيد من الأشخاص ضحايا, مشيراً أنه مستعد للتعاون مع السلطات البريطانية في التحقيق في الهجوم.