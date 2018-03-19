جهاز جديد لحماية الاطفال من ملوثات الهواء

نورة الشهري (صدى):

اخترع مطورون كوريون جهازًا فريدًا لوقاية الأطفال الرضع من ملوثات الهواء الكيميائية بكافة أشكالها داخل أو خارج المنزل، إذ يحول دون استنشاقهم انبعاثات عوادم السيارات، ودخان السجائر، والغبار، ويحميهم من الفيروسات والبكتيريا والفطريات والمواد العضوية وغيرها من العناصر التي تُسب الحساسية، ورائحة العطور.

ويُطلق الجهاز أيونات البلازما التي تلتقط الملوثات، وتعمل على تنقيى الهواء المحيط بالطفل.

وقال المطور تشانغ جون لي: إن الجهاز المحمول ” Plibe ” يُنقي الهواء من جزيئات الدخان بمختلف أشكاله بنسبة 99% ويمكن تثبيته في محيط الطفل مثل المهد، أو حاملة الطفل، أو عربة الخروج، بواسطة مشبك ويعمل لمدة 7 ساعات بشحنة كهربائية واحدة عبر منفذ ” مايكرو يو إس بي ” .

ولا يستخدم الجهاز أي مواد كيميائية مضادة للملوثات أو مطهرات أو فلاتر لتنقية الهواء، ولا يحتاج مولد أيونات البلازما إلى تنظيفه أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، ولا إلى تغيير قطعه بشكل دوري.