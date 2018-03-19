” العمل بمكة ” ينفذ حملات تفتيشية على مكاتب تأجير السيارات

نايف السالم(صدى):

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع هيئة النقل العام بالمنطقة اليوم حملات تفتيشية على عدد من مكاتب تأجير السيارات في المنطقة، للتأكد من تطبيق قرار توطين قطاع تأجير السيارات .

وشملت الحملة التي أشرف عليها مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مكة المكرمة عبدالله بن احمد آل طاوي ، ومفتشي المكاتب والرافد الأمني 218 مكتباً لتأجير السيارات نتج عنها تسجيل مخالفة واحدة وتم تطبيق النظام بحقها.

وأكد آل طاوي خلال الجولات التفتيشية أن مكاتب العمل مستمرة في القيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية، لافتاً النظر إلى أن هناك فرقاً ميدانية على مدار ساعات العمل اليومية تهدف لمتابعة تنفيذ القرار ، وضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذا القطاع .