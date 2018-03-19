فالفيردي يكشف سر قوة برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

كشف المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أرنيستو فالفيردي، عن سر قوة فريقه هذا الموسم وأكد أن سر قوة الفريق يكمن في أنه يلعب بجماعية، الكل يدعم الدفاع والهجوم.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو، ” صلابة دفاعنا قائمة على عمل الفريق بالكامل، فالمهاجمون يدعمون الدفاع، والعكس صحيح ” ، مؤكدًا رغبته في حسم لقب الليجا بدون هزيمة حيث قال “اتمنى تحقيق الليجا بدون خسارة هذا الموسم، الأهم من ذلك أن نحقق البطوله.

واختتم فالفيردي تصريحاته قائلا: ” نعم قادرون في الحقيقة على تحقيق الثلاثية هذا الموسم، ولكن ما زلنا بعيدين شهر الحسم ” أبريل ” حينها ستتضح الأمور أكثر.