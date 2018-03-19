3 خطوات لضمان عدم استعادة الوزن الزائد مرة اخرى

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر التخسيس السريع ليس أفضل طريقة لضمان عدم استعادة الوزن الزائد مرة أخرى، حيث يؤثر على بعض وظائف الجسم نتيجة نقص بعض المغذيات.

وقال خبراء إن االخطوة الأولى للتخسيس الناجح هي زيادة ساعات النوم، والذهاب إلى الفراش قبل منتصف الليل. تفيد التقارير الطبية بأن النوم 6 ساعات فقط من عوامل زيادة الوزن، وأن النوم بين 7 و8 ساعات عامل رئيسي على فقدان الوزن الزائد، والسبب توازن الهرمونات.

وأضاف الخبراء : لتضمن فاعلية إجراءاتك من أجل إزالة دهون البطن لا تؤخّر العشاء، واعمل على أن تكون فترة المساء وساعات النوم بمثابة صيام عن الطعام لمدة 14 ساعة.

وتابع: الوقوف على الميزان كل بضعة أيام أو كل أسبوع من الإجراءات التي تساعد على ضبط الوزن، وتعديل نمط الحياة وكمية الطعام وساعات النشاط باستمرار بحيث لا تتم استعادة الوزن الذي فقدته مرة أخرى.