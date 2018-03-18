خبراء: لا يفضل تناول الموز في وجبة الإفطار

برلين(صدى):

كشفت مجلة الألمانية أن الموز لا يعد مثاليًا لوجبة الإفطار لاحتوائه على نسبة عالية من سكر الفاكهة تصل إلى 25%.

وقالت المجلة إن سكر الفاكهة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعاً وانخفاضها بعد ذلك بسرعة أيضاً، ما يتسبب في الشعور بالتعب وضعف التركيز، كما يقع المرء فريسة لنوبات الجوع الشدي، ويختمر السكر الزائد في الجسم، ما يتسبب في إبطاء الهضم.

وأضافت : وعلى مَن يرغب في تناول الموز في وجبة الإفطار، إضافة الدهون المفيدة للصحة إلى الموز، مثل الزبادي أو اللوز أو زيت جوز الهند أو زبدة جوز الهند أو بذور الشيا أو بذور الكتان، ما يساعد على تجنب الآثار السلبية للموز.