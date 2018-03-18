خبراء: لا يفضل تناول الموز في وجبة الإفطار
كشفت مجلة الألمانية أن الموز لا يعد مثاليًا لوجبة الإفطار لاحتوائه على نسبة عالية من سكر الفاكهة تصل إلى 25%.
وقالت المجلة إن سكر الفاكهة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعاً وانخفاضها بعد ذلك بسرعة أيضاً، ما يتسبب في الشعور بالتعب وضعف التركيز، كما يقع المرء فريسة لنوبات الجوع الشدي، ويختمر السكر الزائد في الجسم، ما يتسبب في إبطاء الهضم.
وأضافت : وعلى مَن يرغب في تناول الموز في وجبة الإفطار، إضافة الدهون المفيدة للصحة إلى الموز، مثل الزبادي أو اللوز أو زيت جوز الهند أو زبدة جوز الهند أو بذور الشيا أو بذور الكتان، ما يساعد على تجنب الآثار السلبية للموز.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26491 ] نشر منذ 2 ساعتين
🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌لذيذ😋😋😋😋😋😋😋😋😋
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26491 ] نشر منذ 2 ساعتين
والاحسن🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9473 ] نشر منذ 2 ساعتين
مفيد الموز للعظلات،، ولكن فيه سعرات واجد
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2084 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياويل حالي😰 بعض الأحيان اصبح فيه
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9473 ] نشر منذ 2 ساعتين
نظام اكلي خاصة ايام الدوام العشاء زبادي وخبز اسمر،،، بالنهار استفتح يومي بمويا ع بطن فارغ ولمن انشط بالدوام اكل واحد توست بر مع جبنه وعسل لانجنيز الماني او انوع بيض احياناً فقط والوجبة الرئيسية بعدين كبسة هههه او ايدام بطاطس او اشياء سهالات ويابخت ماتاخذني والله ماتتعب معاي ههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7933 ] نشر منذ 2 ساعتين
كنت احبه☺😁لكن مع ها القولون😣تعبني لله الحمد❤
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9473 ] نشر منذ 1 ساعة
القولون يبيله ارتياح 😌 نفسي بعيد عن التوتر والضغوط ووضع جديد وحياة جديدة،،
الله يرزقنا واياك والجميع باحلى ايام قادمة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7933 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يعين☺
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله زمااان عنه قبل كم يوم شفته ف بيت اهلي ودي اكل ونسيت😂😂