دراسة: الأسماك تقي من الموت المبكر

أماني الغامدي(صدى):

كشفت راسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نورث داكوتا الأمريكية، أن تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون مرتين أسبوعين يمكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة الثلث تقريباً.

ودرس الباحثون 2500 شخصاً من كبار السن، وقاموا بتتبعهم لمدة سبع سنوات ومراقبة نمط حياتهم ونظامهم الغذائي. فوجدوا أن أولئك الذين لديهم أعلى مقادير من أوميغا 3 كانوا أقل عرضة للوفاة في ذلك الوقت بنسبة 34٪، كما كانوا أيضاً أقل عرضة بنسبة 39% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وكان جميع الأفراد التي شملتهم الدراسة خاليين من الأمراض القلبية عندما كان عمرهم 66 عاماً، وتمت متابعة المشاركين حتى بلغوا حوالي 73 عاماً، مع الأخذ بعين الاعتبار خلال هذه السنوات السبعة التي امتدت خلالها الدراسة عوامل متعددة من نمط الحياة اليومي مثل استهلاك الكحول والتدخين والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت النتائج أن الأحماض الدهنية الموجودة في المأكولات البحرية مثل السلمون والسردين – ترفع نسبة مستويات الكوليسترول الجيد في الدم، والتي تعد وفقاً للمشرف على الدراسة الدكتور وليام هاريس، العامل الرئيسي للحماية من خطر الوفاة المبكرة بأمراض القلب والشرايين.

وقال الدكتور هاريس إن الدراسات المستقبلية مطلوبة لمحاولة تكرار النتيجة، وتحديد ما إذا كان الوقت قد حان للبدء في تضمين مؤشر أوميجا -3 فحوصات الدم الروتينية إلى جانب الكولسترول والغلوكوز.