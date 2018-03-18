بالفيديو.. تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

نجح فريق تشيلسي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه على فريق ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ” ووكرز ستديوم ” ضمن منافسات ربع النهائي من البطولة.

تقدم تشيلسي في الدقيقة 42 عن طريق ألفارو موراتا، وعادل النتيجة لفريق ليستر سيتي جيمي فيردي في الدقيقة 76، وحسم نتيجة التعادل الإيجابي الوقت الأصلي للقاء ليتوجه الفريقان إلى الوقت الإضافي إلى أن استطاع بيدور أن يقتنص هدف الصعود للبلوز في الدقيقة 105.

بهذه النتيجة أكمل تشيلسي عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، برفقة توتنهام ومانشتر يونايتد وساوثهامتون.