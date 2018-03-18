بالصور.. تسليم أولى الوحدات السكنية بمدينة الملك عبدالله

حمود العنزي (صدى):

قامت مدينة الملك عبد الله، أمس, السبت، بتسليم أولى الوحدات السكنية الجاهزة، لمستفيدي برنامج ” سكني ” ضمن برنامج وزارة الإسكان.

وقال فهد الرشيد, العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمدينة, إنه تم حجز ما يقارب من 250 وحدة سكنية في حي الشروق الموجّه للعائلات والأفراد، والتابعة لمشروع ” سكني ” ، وذلك خلال الأيام الأولى من انطلاق عمليات البيع.

ولفت إلى مدى السرعة في إنجاز المشروع والتزام المدينة ” كأول المطورين في المملكة ” وتسليم أول دفعة من الوحدات السكنية على أراضي القطاع الخاص، مكتملة الخدمات والبنية التحتية المتقدمة، وشبكة تصريف مياه الأمطار، والمنافع الاجتماعية، والترفيهية لمستفيدي الوزارة، وفقاً للشروط المعتمدة وأفضل معايير الجودة العالمية، قبل موعده المحدد.