فياريال يهزم أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

سقط فريق أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، أمام فياريال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ” لاسيراميكا ” لحساب منافسات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

تقدم أتلتيكو مدريد في الدقيقة 20، وعادل النتيجة لأصحاب الأرض اللاعب التركي إنيس أونال في الدقيقة 82، وعاد اللاعب ذاته في الدقيقة 91 وأحرز الهدف الثاني ليقتنص فوزا مثيرا لفريقه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الغواصات الصفراء إلى النقطة 47 في المركز الخامس، وتجمد رصيد الأتلتي عند النقطة 64 في وصافة الترتيب، ليبتعد عن برشلونة بفارق 11 نقطة ويقرب الفريق الكتالوني من حسم اللقب.