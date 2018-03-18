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” هيئة الترفيه ” تعلن مواعيد حفل صابر الرباعي ووائل جسار

” هيئة الترفيه ” تعلن مواعيد حفل صابر الرباعي ووائل جسار
أماني الغامدي(صدى):

أعلنت هيئة الترفيه, عن موعد حفل الفنانَين, ” صابر الرباعي ” و ” وائل جسار ” , والذي سيقام بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الشهر القادم.

وأوضحت الهيئة, أن الحفل سيقام يوم الجمعة القادم, والموافق 6 أبريل، من الساعة 10 مساء, وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

كما حدّدت الهيئة العمر الأدنى لدخول الجمهور بـ 12 عام، وأتاحت شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني، حيث تراوحت قيمة التذكرة ما بين 275 إلى 1475 ريالا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 32 دقيقة

سلامات تذكره ١٤٧٥ريال لي يشتريه اعتبره مخ خبل
شغل المسجل وتسمع ببلاش

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