بالصور.. الأخضر يبدأ أولى تدريباته في ” ماربيا ” الإسبانية

نواف السالم(صدى):

افتتح المنتخب الوطني الأول مساء اليوم الأحد، أولى حصصه التدريبية في معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، الذي يأتي ضمن مرحلة الإعداد الـ3 للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وبدأت الحصة التدريبية التي أجريت على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي، بالجري حول الملعب، ثم تدريبات الإحماء، تلت ذلك تدريبات تكتيكية نفذها المدير الفني إخوان انطونيو بيتزي، ركزت على لعب الكرة السريعة والضغط على حامل الكرة.

على صعيد متصل، واصل لاعب خط الوسط نواف العابد برنامجه العلاجي في الملعب برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، زار فريق من لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مقر إقامة بعثة المنتخب لإجراء فحوصات المنشطات للاعبين كافة، إذ تعد الزيارة ضمن خطة اللجنة لفحص لاعبي المنتخبات المشاركة في المونديال خلال معسكراتها الإعدادية قبل انطلاق النهائيات.

وسيجري المنتخب الوطني عصر غدٍ الإثنين، حصة تدريبية مسائية عند الـ5 مساء بتوقيت إسبانيا، على ملاعب التدريب بمركز ماربيا الرياضي.