الأسد يلتقط صورًا تذكارية وسط الخراب في سوريا

دمشق(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لبشار الأسد من الغوطة وسط حشد كثيف من عساكره وجنوده.

وأظهرت الصور, بشار الأسد وخلفه المدينة فارغة من ساكنيها، بعد أن هجرهم الحصار والقصف من منازلهم .

ولم يستح الأسد من التقاط صور له وسط جيوشه من مدينة في بلاده، استطاع أن يخرج منها سكانها وأن يجعلهم يهربون على بكرة أبيهم من قصف الطائرات سواء من نظامه أو من حلفائه الروس .

وأثارت الصور غضب النشطاء على مواقع التواصل، ووصفوها بـ ” البجاحة ” ، خاصة أنه يلتقط لنفسه صورا وسط الخراب.