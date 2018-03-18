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الأسد يلتقط صورًا تذكارية وسط الخراب في سوريا

الأسد يلتقط صورًا تذكارية وسط الخراب في سوريا
دمشق(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لبشار الأسد من الغوطة وسط حشد كثيف من عساكره وجنوده.

وأظهرت الصور, بشار الأسد وخلفه المدينة فارغة من ساكنيها، بعد أن هجرهم الحصار والقصف من منازلهم .

ولم يستح الأسد من التقاط صور له وسط جيوشه من مدينة في بلاده، استطاع أن يخرج منها سكانها وأن يجعلهم يهربون على بكرة أبيهم من قصف الطائرات سواء من نظامه أو من حلفائه الروس .

وأثارت الصور غضب النشطاء على مواقع التواصل، ووصفوها بـ ” البجاحة ” ، خاصة أنه يلتقط لنفسه صورا وسط الخراب.

 

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة

على مر التاريخ الجبناء لا يستمدون القوة من أنفسهم بل بأعتمادهم على فضلات الأخرين

[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة

اسأل الله العلي القدير ان يعجل بهلاكك انت وحلفأك ومن يؤيدكم عاجلا غير اجل ,, اللهم امين ,,,

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