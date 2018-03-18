الأسد يلتقط صورًا تذكارية وسط الخراب في سوريا
تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لبشار الأسد من الغوطة وسط حشد كثيف من عساكره وجنوده.
وأظهرت الصور, بشار الأسد وخلفه المدينة فارغة من ساكنيها، بعد أن هجرهم الحصار والقصف من منازلهم .
ولم يستح الأسد من التقاط صور له وسط جيوشه من مدينة في بلاده، استطاع أن يخرج منها سكانها وأن يجعلهم يهربون على بكرة أبيهم من قصف الطائرات سواء من نظامه أو من حلفائه الروس .
وأثارت الصور غضب النشطاء على مواقع التواصل، ووصفوها بـ ” البجاحة ” ، خاصة أنه يلتقط لنفسه صورا وسط الخراب.
هلال[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
على مر التاريخ الجبناء لا يستمدون القوة من أنفسهم بل بأعتمادهم على فضلات الأخرين
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
اسأل الله العلي القدير ان يعجل بهلاكك انت وحلفأك ومن يؤيدكم عاجلا غير اجل ,, اللهم امين ,,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26480 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
( ابوفهد ) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6551 ] نشر منذ 11 دقيقة
المفروض يطلقون الرصاص على بشار الجحش