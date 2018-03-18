أداء صلاة الميت على ضحية حادث معلمات قران

نايف السالم(صدى):

أدى جموع المصلين، صلاة الميت على جثمان قائدة متوسطة وثانوية قران التابعة لمحافظة المهد ” نوار البصيري ” ، عقب صلاة المغرب في المسجد النبوي الشريف.

وشيع الجثمان إلى مقبرة بقيع الغرقد بعد الصلاة عليها، وتقدم المشيعين مدير تعليم المهد عبدالله بن سليمان السحيمي.

ونقل ” السحيمي ” تعازي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ونائبه وجميع الأسرة التعليمية بمهد الذهب لأسرة الفقيدة، والتي لقيت مصرعها إثر حادث مروري وقع لها وثمانية من زميلاتها أثناء ذهابهن لمدرستهن صباح اليوم، وأسفر كذلك عن إصابة ثلاث معلمات منهن.