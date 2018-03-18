انتخاب ” بوتين ” لولاية رابعة بنسبة 73,9%

موسكو(صدى):

كشفت استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع، اليوم الأحد، عن إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولاية رابعة بنسبة 73,9% من الأصوات.

وقالت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، إن متوسط إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في روسيا بلغ 35% فيما انتهى التصويت الساعة الـ 8 مساء حسب التوقيت المحلى في الأقاليم الروسية.

ويذكر أن الرئيس بوتين أدلى اليوم الأحد بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية في العاصمة موسكو، حيث وصل إلى مركز الاقتراع رقم 2151 في أكاديمية العلوم الروسية في موسكو، وتوجه إلى مندوبي لجنه الانتخابات وأبرز بطاقة الهوية ليخلو في غرفه الاقتراع ويدلي بصوته.