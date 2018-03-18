ضبط ” 793421 ” مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

واس(صدى):

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الجمعة 28 / 6 / 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية: –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة كافة ( 793421 ) مخالفاً، منهم ( 567426 ) مخالفاً لنظام الإقامة، و( 158241 ) مخالفاً لنظام العمل، و( 67754 ) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً : بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة ( 11084 ) شخصاً، ( 60% ) منهم يمنيو الجنسية، و( 37%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ( 574 ) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً : بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم ( 1511 ) شخصاً.

رابعاً : بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ( 237 ) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ( 211 ) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (26) سعودياً.

خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (14136) وافداً مخالفاً، منهم (11958) رجلاً، و (2178) امرأة.

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (146173) مخالفاً، وإحالة (111699) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (129117) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (196343) مخالفاً.