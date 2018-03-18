بالفيديو والصور.. حضور غفير لبيع 900 مركبة من ممتلكات ” الصانع “
شهد المزاد العلني لبيع ممتلكات الملياردير معن الصانع، اليوم الأحد، حضورًا غفيرًا من مواطنين ومقيمين حضروا للمزايدة على الممتلكات المعروضة للبيع.
ويعرض في موقع المزاد الذي سيدار على مدى 5 أيام أكثر من 900 سيارة ومعدة ثقيلة للبيع، تضم سيارات صغيرة وحافلات، وسيارات غولف، وأنواعا مختلفة من المعدات الثقيلة.
يُذكر أن حصيلة المزاد، الذي أسندته محكمة التنفيذ إلى تكتل ” إتقان العقارية ” ، ستُستخدم لسداد ديون رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات المالية، والمقدرة بنحو 16 مليار ريال.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
راحت فلوسك ياصابر , طق طبول يامعن الصانع ,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 57 دقيقة
الا كل شي ماخلا الله باطلا
اللهم لاشماته
عقبال ابن حسن اللي نهب فلوسنا ولم ينظر بامره
منذو عشر سنوات