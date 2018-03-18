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  3. بالفيديو والصور.. حضور غفير لبيع 900 مركبة من ممتلكات ” الصانع “

بالفيديو والصور.. حضور غفير لبيع 900 مركبة من ممتلكات ” الصانع “

بالفيديو والصور.. حضور غفير لبيع 900 مركبة من ممتلكات ” الصانع “
عادل الحربي(صدى):

شهد المزاد العلني لبيع ممتلكات الملياردير معن الصانع، اليوم الأحد، حضورًا غفيرًا من مواطنين ومقيمين حضروا للمزايدة على الممتلكات المعروضة للبيع.

ويعرض في موقع المزاد الذي سيدار على مدى 5 أيام أكثر من 900 سيارة ومعدة ثقيلة للبيع، تضم سيارات صغيرة وحافلات، وسيارات غولف، وأنواعا مختلفة من المعدات الثقيلة.

يُذكر أن حصيلة المزاد، الذي أسندته محكمة التنفيذ إلى تكتل ” إتقان العقارية ” ، ستُستخدم لسداد ديون رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات ‏المالية، والمقدرة ‏بنحو 16 مليار ريال.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة

راحت فلوسك ياصابر , طق طبول يامعن الصانع ,,

[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 57 دقيقة

الا كل شي ماخلا الله باطلا

اللهم لاشماته

عقبال ابن حسن اللي نهب فلوسنا ولم ينظر بامره
منذو عشر سنوات

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