بالفيديو والصور.. حضور غفير لبيع 900 مركبة من ممتلكات ” الصانع “

عادل الحربي(صدى):

شهد المزاد العلني لبيع ممتلكات الملياردير معن الصانع، اليوم الأحد، حضورًا غفيرًا من مواطنين ومقيمين حضروا للمزايدة على الممتلكات المعروضة للبيع.

ويعرض في موقع المزاد الذي سيدار على مدى 5 أيام أكثر من 900 سيارة ومعدة ثقيلة للبيع، تضم سيارات صغيرة وحافلات، وسيارات غولف، وأنواعا مختلفة من المعدات الثقيلة.

يُذكر أن حصيلة المزاد، الذي أسندته محكمة التنفيذ إلى تكتل ” إتقان العقارية ” ، ستُستخدم لسداد ديون رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والاستثمار والخدمات ‏المالية، والمقدرة ‏بنحو 16 مليار ريال.