بالصور.. وفد الهلال الأحمر السعودي يتفقد المشاريع القائمة بالسودان

إبراهيم الزهراني(صدى):

زار وفد من هيئة الهلال الأحمر السعودي، يترأسه المشرف العام على الخدمات الإسعافية الدكتور احمد السلامة ، والأستاذ فهد النمر، والأستاذ سطام السالم ، لمشاريع القائمة بجمهورية السودان، وتم خلال الزيارة ، الالتقاء بسفير خادم الحرمين الشريفين في السودان علي حسن جعفر.

وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية السودان، على أن ما تقوم به هيئة الهلال الأحمر السعودي من جهود انسانية تلقى الثناء والشكر من قبل المسؤولين والمستفيدين من المساعدات بجمهورية السودان .

ومن ثم زيارة جمعية الهلال الاحمر السوداني والالتقاء بالأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني المهندس عثمان جعفر عبدالله، حيث شكر الأمين العام للجمعية حكومة المملكة العربية السعودية والهلال الاحمر السعودي على ما تبذله من جهود إنسانية لخدمة الشعب السوداني .

وقام الوفد ايضاً بزيارة تفقدية للمدرسة السعودية الثانوية بطيبة الأحامدة بولاية الخرطوم بمنطقة الخرطوم بحري . والتي تم تجهيزها وافتتاحها من قبل هيئة الهلال الاحمر السعودي وبدعم من حكومة المملكة العربية السعودية.

وكان في صحبة الوفد الاستاذ محمد عبدالله الشمراني مدير المكتب الإقليمي لمكتب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالسودان.